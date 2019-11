Policía Fiscal y Aduanera adelanta operativos anticontrabando para navidad

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) ya está gestionando los operativos de seguridad que impedirían el contrabando en la época decembrina, pues esta es una de las épocas el año en la que más se presenta este delito.

El brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias, director de la POLFA manifestó que esta temporada está en la lupa de las autoridades y que el primer gran paso que dieron para evitar la comercialización de elementos anticontrabando fue la incautación en Cartagena, Barranquilla y Buenaventura de16 contenedores de productos de juguetería para niños los cuales iban a ser distribuidos en el territorio nacional.

"Aquí el mensaje que se le envió a los ciudadanos es que si un niño adquiere un producto de estos, cuya pintura tiene una alta dosis de plomo, puede afectar su salud, incluso puede conllevar a la muerte del menor de edad, por eso esos productos se incautan y se destruyen” explicó Buitrago.

Entregó también recomendaciones para que la ciudadanía no adquiera estos elementos y para que los comerciantes no los distribuyan, “el mensaje en esta navidad es primero no comprar en mercados donde tradicionalmente se adquieren productos que tienen origen ilícito, no adquirir productos por debajo del precio estándar, no dejarse cautivar a través de las redes sociales con productos que no cumplen los requisitos de ley y que pueden afectar su salud como los medicamentos”.

