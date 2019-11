Grupos armados intimidan a miembro de la UNP en el Catatutmbo

La Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue estando en la mira de los grupos irregulares quienes en las últimas horas intimidaron a uno de sus miembros robándole su arma de dotación y un vehículo blindado.

Adolfo Mahecha Zanabria quien hace parte del esquema de protección de la personera del municipio del Carmen explicó que guerrilleros lo interceptaron cuando se dirigía a buscar a su protegida.

El funcionario le dijo a Caracol Radio que “yo venía de la ciudad de Cúcuta de traer el carro de mantenimiento, y en el sector de Tierra Azul salieron unos tipos que se identificaron como el ELN y me dijeron que necesitaban mi arma de dotación y la camioneta. Me tiraron para una orilla de la carretera y me tuvieron ahí, gracias a Dios no pasó a mayores, solo me pidieron las cosas”.

Señaló también que “no me amenazaron, ni me pidieron que no volviera”, agradeció que no se haya generado ninguna otra acción que colocara en riesgo su vida.

La personera del Carmen, Inés Rosalía Bustos, se pronunció sobre el hecho y dijo que es “preocupante este tipo de situaciones, uno las ve en otros departamentos, pero ya que ocurra este tipo de hechos en nuestra jurisdicción es demasiado complicado el tema. Afortunadamente solo le quitaron lo que tenía y permitieron que se fuera”.

Las autoridades han extremado las medidas de protección en la zona y han indicado que se inició un proceso de investigación para determinar que busca esta estructura guerrillera con este robo.