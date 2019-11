Hacinamiento provoca riña en estación de Policía Candelaria

En la estación de Policía Candelaria se presentó una pelea en la tarde de ayer, que dejó 5 personas heridas con arma de fabricación artesanal, las condiciones de hacinamiento de la estación promueven las constantes riñas entre los detenidos.

Candelaria tiene una capacidad de 70 personas que no deben permanecer más de 72 horas en el lugar, pero hoy alberga a más de 400 entre las que se cuentan personas con más de 14 meses detenidas.

“Candelaria tiene 4 calabozos, las personas no deben permanecer allí más de 72 horas, pero hay gente que lleva meses sin recibir el sol ni corrientes de aire adecuadas. Las 4 celdas son herméticas, no entra la luz, esta oscuro, hay un solo baño y hay gente a la que se le está cayendo la piel”, dijo a caracol radio Jorge Carmona defensor de DDHH de la población privada de la libertad.

Al interior de los calabozos no hay control de lo que sucede, Carmona denuncia venta y distribución de estupefacientes, así como las enfermedades que padecen los detenidos: sida, cáncer y tuberculosis son las más graves. Dice que la policía no se atreve a pasar más allá de las rejas porque conoce la grave situación, pero no puede hacer nada.

“El primer culpable de lo que está pasando es el alcalde de Medellín, la ciudad necesita con urgencia una cárcel para sindicados. Ni este alcalde que va de salida ni los que han pasado, han querido solucionar la situación. El alcalde hizo caso omiso a la ley”, expresa Carmona.

El defensor confirmó que las peleas al interior de Candelaria son casi diarias y el caos no tiene control. El viernes pasado golpearon a un detenido que dejaron inconsciente y su atención tardó 45 minutos mientras permanecía tendido en el piso.