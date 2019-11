Deportistas de la región piden mejor indumentaria para justas nacionales

En toda una controversia se ha convertido el tema de la indumentaria que utilizaran los deportistas que competirán en los juegos nacionales por Norte de Santander, pidiendo estos mejores condiciones para poder representar al departamento.

L a molestia de los deportistas radica en la entrega de cuatro prendas para los uniformes de presentación que componen una camiseta, una sudadera, un par de zapatos tenis y un bolso que será entregado al llegar a la ciudad de Cartagena en donde se desarrollaran las justas.

Johana Orozco quien es la entrenadora de judo en Norte de Santander, afirmó que son varios días de competencia en donde deberían tener varios uniformes para estar bien presentados ante las otras delegaciones y el país entero.

“La protesta no solo la tengo yo si no muchas ligas están inconformes y siempre aclare el tema de la indumentaria, no estoy de acuerdo con la indumentaria de la participación de los deportistas que algo diferente a los uniformes de competencia, los de competencia se compraron tal cual como la liga de judo de Norte de Santander lo estableció por medio de una empresa de Cali, son uniformes traídos directamente de Japón porque yo sé que es lo que le conviene a mis deportistas y se compró tal cual, yo estoy conforme con los uniformes de competencia pero no con los de presentación porque son cinco días en la ciudad de Cartagena y solamente nos dieron un uniforme” dijo la profesora.

De igual forma algunos deportistas reclamaron el hecho que los uniformes fueron entregados en bolsas negras y no en los morrales respectivos, además que algunos entrenadores y deportistas tuvieron que viajar vía terrestre y a otros si se les otorgo el pasaje aéreo para llegar hasta la ciudad amurallada.