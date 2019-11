Alcalde electo de Cartagena William Dau se reunió con concejales

Se cumplió el primer encuentro entre el alcalde electo, William Dau y los concejales de la ciudad para emprender una sola ruta en beneficio de Cartagena y trabajar en conjunto.

La invitación la hizo el alcalde electo y la misma corporación y se cumplió en las instalaciones del Concejo, con la presencia de los actuales cabildantes y los nuevos que ingresan a partir del año entrante. William Dau, llegó acompañado de un grupo de asesores entre ellos, Mónica Fadul, quien se convertirá en la Gerente de Cartagena para atender las cosas menores del alcalde.

William Dau inició su diálogo pidiendo trabajar en equipo y advirtiendo que las cosas tienen que cambiar para recuperar los dineros públicos que se lo ha llevado la corrupción y solicitó que se suban al mismo bus para cambiar en cuatro años a Cartagena.

El Concejal de la bancada de la U, César Pión González le dijo al nuevo alcalde que la corrupción ocupa grandes espacios en la sociedad tanto en el sector público como en sector privado. Así mismo, le hizo conocer que en Cartagena existen 268 mil personas que viven en la miseria económica, 60 mil personas en la pobreza absoluta, el desempleo va en aumento, la economía informal supera el 35% de la población.

Lea también: Mónica Fadul será la nueva “gerente de Cartagena”

Pero contrasta esta realidad con las millonarias riquezas y ganancias de las Industrias del sector Portuario, Aeroportuario, la Red Hotelera, el sector de la Construcción; entre otros. Pero esa riqueza no se refleja en la ciudad y su gente. “Disfrutan de beneficios tributarios y eso no se refleja en Cartagena. Como actor político, le recomiendo particularizar sin generalizar y trabajar ambos sectores; tanto público como privado”.

El Concejal liberal Javier Curi Osorio indicó que gran parte de lo que sucede en Cartagena, la culpa es de la administración que a lo largo de los años ha olvidado poner en práctica el instrumento de la planeación, que el alcalde cumpla con el nuevo modelo de gestión para entrar a resolver los grandes problemas de la ciudad. No existe una coordinación entre las diversas dependencias del Distrito y por ello, las inversiones que se hacen son de poco impacto. Así mismo, le hizo el llamado para que si quiere acabar con la corrupción debe educar al pueblo.

El Concejal Conservador Óscar Marín, previno al nuevo alcalde de los problemas que afrontará a comienzos del nuevo año, porque no se presupuestó a tiempo los recursos para la contratación del PAE, Aseo y Vigilancia para las dependencias del Distrito y el Transporte Escolar. Recomendó al alcalde electo hacerse acompañar del Banco Mundial de Alimentos, en lo relacionado con el PAE. Así mismo, pidió, que dé a conocer al gobierno nacional la inconformidad del pueblo cartagenero con los resultados del censo poblacional, que desapareció a más de 200 mil cartageneros y que en la ciudad habitan más de un millón 200 mil habitantes.

Carlos Barrios Concejal de Cambio Radical, solicitó al nuevo alcalde que le diga al alcalde actual, Pedrito Pereira, no firmar el contrato de APP para la Quinta Avenida de Manga, porque se empeñará a la ciudad por 30 años en una condena de pagar dos nuevos peajes. Indicó que existen otras formas de financiación de esta mega obra. Se preguntó el por qué, los gremios económicos que lo acompañan, no se han pronunciado sobre este particular.

El Concejal de ASI, Américo Mendoza le hizo claridad al alcalde DAU, que el 60% del presupuesto que maneja la ciudad proviene de transferencias de la Nación, con destinación específica para el sector salud y educación, que los recursos propios del distrito alcanzan los $190 mil millones de pesos, proveniente de los recaudos del Impuesto Predial.

El Concejal Américo Mendoza le solicitó que haga uso de leyes nacionales que definen la financiación de grandes obras para la ciudad. Pero desafortunadamente estos proyectos, no se han formulado y por ello, no tienen presupuesto.