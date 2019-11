VIDEO: Menor contrajo dos bacterias esperando tratamiento

Carolina Flórez es madre del pequeño Jorge Andrés Jaimes de trece años quien sufre distrofia muscular, debilidad en sus músculos, y denunció que desde hace tres meses está esperando para que su hijo reciba tratamiento de alta complejidad en casa.

Manifestó que ya superó la etapa más difícil de la enfermedad, sin embargo, continúa hospitalizado en la UCI de la clínica San Luis teniendo la orden de salida de su doctor.

"Llevo tres meses esperando a que la EPS Coomeva ordene la hospitalización de alta complejidad en casa a mi hijo. La clínica desde el 8 de agosto le dio de alta. El niño se encuentra expuesto y ya adquirió dos bacterias y está tan débil que él no podría a salir con vida de aquí".

El tratamiento que necesita el pequeño requiere de un ventilador para respirar, terapias físicas y respiratorias de lunes a domingo que se realizan en casa.

"Me tocó interponer una tutela en el Juzgado Tercero Civil de Bucaramanga dando un fallo inmediato a favor de mi hijo. Hasta hay una orden de arresto a una funcionaria de Coomeva, pero no ha habido ninguna respuesta".

La madre del pequeño agregó que su estado actual se debe a que no recibió a tiempo su rehabilitación pulmonar lo que empeoró la enfermedad.