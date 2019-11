Llamarán a Procuraduría por inasistencia de deportistas a Juegos Nacionales

En el marco de la última mesa del Pacto por la Ética y la Transparencia, con el cual la Contraloría General de la República ha venido realizando seguimiento a la eficiente ejecución de los recursos destinados a los Juegos Nacionales, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, mostró su molestia ante los problemas presentados con tres delegaciones que todavía tienen en vilo la participación de sus deportistas en estas justas.

“Desde hace meses, venimos haciendo un llamado de atención en este tema. Es increíble que hoy los deportistas no tengan claro si pueden a participar o no en los Juegos Nacionales, por la desidia de algunos dirigentes que han decidido no apropiar esos recursos para traer a los atletas”, sostuvo Lucena desde Cartagena.

El jefe de la cartera del Deporte en el Gobierno Nacional, anunció que llamará a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la inasistencia de los deportistas teniendo en cuenta que los recursos destinados para su participación son públicos.

“Para que esos deportistas vengan debe ser con recursos públicos. Agradezco a la Contraloría por hacer seguimiento y llamaremos a la Procuraduría porque no puede ser que, a las justas más importantes de un país, no vengan los deportistas porque no hay recursos”, agregó Ernesto Lucena.

Las deportistas de los departamentos de La Guajira, Chocó y Atlántico (solo los beisbolistas), no participarían en los Juegos Nacionales por falta de recursos.