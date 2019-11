Perdió el año y se fue de la casa

Según relata la madre de la menor ella en repetidas ocasionas le advertía a su hija que si le iba mal en el colegio le iba a pegar, fue tan el susto de la menor que prefirió irse de su hogar antes de enfrentar a la mamá.

“Yo le dije a ella que si perdía el año le dije que le iba a pegar y entonces ella le dio miedo y cuando llegamos a la casa después del colegio ya no estaba”Jenifer Sanchez madre de la menor

La menor antes de irse de la casa dejó una carta donde explicaba los motivos, el escrito decía “ Mami es probable que ya perdí el año y también que no estoy en la casa y el motivo porque no estoy es porque como usted dijo que si perdía el año me iba dar una juetera que nunca iba a olvidar, también me dijo que me iba a poner a trabajar y no iba a estudiar más. Ahora yo decidí irme de la casa y trabajar por mi propia cuenta, gracias ya tengo donde trabajar y lo mas importante donde vivir. Lo único que le pido por lo que más ama en el mundo que no me busque.” Dice una parte de la carta de la menor para su madre.

Por su parte Jenifer dice que no le interesa si perdió el año que solo le interesa que vuelva a casa.