Camioneta arrolla a ciclista y lo arrastra por varios metros

En cámaras de seguridad de un local comercial en la carrera 92 con 160, localidad de Suba, quedó registrado el momento cuando una camioneta blanca embiste a un domiciliario en su bicicleta, quien al reclamarle al conductor, se cuelga en el vehículo que lo arrastra por la zona.

Daniel Muñoz, quien entrega publicidad para una tienda de electrodomésticos, narró en Caracol Radio que minutos antes del accidente, le había reclamado al conductor por no usar manos libres al hablar por celular, y así evitar accidentes.

“Luego de decirle, fue cuando sentí el golpe por la parte de atrás de mi bici, me hace caer y pasa por encima de esta, dejándola dañada en el marco y el arco trasero”, dijo Muñoz.

En el video se observa que Daniel intenta reclamarle al conductor sosteniéndose del vehículo. “Yo me levanto lo más rápido posible para que pare, me le cuelgo a la camioneta y aun así no le importa nada y acelera más. Al ver que no frena, prefiero soltarme”.

Daniel cuenta que su bicicleta quedó totalmente dañada: marco y arco trasero partidos, cuya reparación podría costar más de 100 mil pesos. Además, resultó herido en la cadera, brazo izquierdo y muñeca de la mano derecha tras el accidente.

“Esa tarde y noche de viernes no pude trabajar más”, contó Daniel, quien indicó que al poner la denuncia ante la Policía fue casi imposible, al no contar con las placas del vehículo. Ahora con los videos, publicados en Caracol Radio, se espera que el conductor responda.

