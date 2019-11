Sin oxígeno ni ambulancias está el Hospital de Palmar de Varela

Los pacientes que requieren oxígeno asistido no pueden ser atendidos porque en el hospital de Palmar de Varela no hay, así mismo las urgencias que se presenten en la población no pueden ser atendidas por las ambulancias porque se quedaron sin gasolina.

Así lo aseguraron los empleados del centro asistencial que por tercer día desarrollan un plantón denunciando además el no pago de sus salarios correspondientes al mes de octubre.

"Además a los proveedores no se les ha pagado lo que pone en riesgo la atención a los pacientes porque desde que hubo cambio de gerente recientemente comenzaron los incumplimientos y las deficiencias en el centro asistencial", indicó una de las líderes de la manifestación.

Agregan que "solo les pagan a los que la gerencia quiere pagarles y aun resta casi el 30% de la planta por recibir el salario, entre ellos a cuatro médicos y conductores de ambulancias".