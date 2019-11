Amenazan a sacerdote encargado de la atención a militares venezolanos

El sacerdote Sergio San Miguel, quien desde el pasado mes febrero inició una campaña para la atención de los militares venezolanos que desertaron el régimen de Nicolás Maduro, hoy es objeto de amenazas por su labor de atención a la población extranjera.



El religioso le contó a Caracol Radio que “detrás de esto están los colectivos chavistas, y quienes no quieren que continuemos con nuestro trabajo. Ya ha pasado que dispararon a la casa hogar donde nos encontramos, intentaron arrojar una granada, y otros hechos que están siendo investigados”.



Además detalló que “a la fecha ya he realizado cinco denuncias ante la Fiscalía sin embargo las autoridades no han hecho nada. Y pensé que hemos reclamado de la unidad Nacional de protección mejorar nuestras condiciones se hecho caso omiso a esta solicitud”.



Por último insistió en que “continuarán las labores para atender aquí, en medio de las necesidades para buscar una mano amiga en territorio colombiano, no nos amedrentarán, ni nos afectará nuestras labores”.



Por otra parte señaló que no se descarta la llegada de más militares venezolanos frente al edificio situación que sigue enfrentando el país vecino.