SAE anunció acciones administrativas en la Fundación Cecep

La sociedad de Activos Especiales, entidad a cargo del centro educativo que pertenecía a Juan Carlos Ramírez Abadía alias “Chupeta”, miembro del cartel del norte del Valle, hizo varios anuncios acerca de decisiones tomadas en el manejo administrativo.

Entre esas acciones está el nombramiento del nuevo depositario provisional, el nombramiento de la nueva rectora de la Institución, además, el nombramiento de una nueva firma de revisoría fiscal y una auditoría contable especial.

De esta manera se anunció que el médico Edison Valencia Trujillo, será el nuevo depositario, la nueva Rectora es Ana María Aragón Holguín; Cabrera Internacional S.A, será la encargada de realizar la verificación de los estados financieros.

Camila Gutiérrez Barragán vicepresidenta de la SAE, señaló que esto se da, a pesar que la institución ha arrojado buenos resultados “a la fecha no hemos encontrado ningún detrimento patrimonial, hoy lo que encontramos son resultados positivos a la gestión, eso no significa que no estemos en la tarea de revisar uno a uno de las gestiones realizadas por el depositario”.

Por último dio un parte de tranquilidad frente a las quejas de los estudiantes, quienes ha estrado protestado en contra la institución.

La Sociedad de Activos Especiales, fue muy clara en asegurar que continuará ejerciendo control y verificación de la administración de CECEP por medio de mecanismos como informes de gestión entregados por el nuevo depositario provisional, asambleas y mesas de trabajo.

También anunció que el centro educativo inició el proceso para convertirse Institución Universitaria y para ello presentará la solicitud ante el Ministerio de Educación.