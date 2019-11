"Al paredón" tercer concejal al que piden pérdida de investidura

En esta tercera audiencia de práctica estarán presentando las pruebas el colectivo ciudadano Ajuiciemos al Concejo contra el corporado Uriel Ortiz por ser parte de la lista de concejales con el mayor número de inasistencias durante este cuatrienio.

Alejandro Alvarado, abogado miembro del colectivo señaló que antes de que se acabe el mes de noviembre se sabrá la decisión del Tribunal Administrativo de Santander contra los cuatro concejales a los que se les está solicitando la pérdida de investidura por sus fallas.

"La semana pasada tuvimos la audiencia para mostrar las pruebas contra Nancy Lora y Wilson Mora, hoy miércoles estaremos con Uriel Ortiz y, bueno, ahí el único que hace falta es Jhon Marcel Pinzón que no aparece, al parecer, está fuera del país".

El abogado señaló que los concejales no están negando sus inasistencias, si no que por el contrario están justificando que la falta no se realizó durante ningún debate de votación de proyectos por lo que no habría ningún inconveniente.

"Eso es como decir: yo no fui a clase pero igual no hubo examen, esa es la relación de prueba que ellos están queriendo mostrar" indicó el profesional en derecho.

Las pruebas han quedado en el Tribunal Administrativo de Santander y será quien determine ampliar o no el precedente en materia de sanción y lograr la pérdida de investidura de los cuatro concejales.