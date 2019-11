"Alcalde ignora problema de EPM": Gobernador

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo este martes, que el motivo de la oferta sobre la venta de la participación de la Gobernación de Antioquia en Hidroituango es que EPM tiene unos riesgos financieros muy altos. Mencionó que el lucro cesante puede llegar a los 1.800 millones de dólares y que tiene unas acciones que pueden superar los 500 millones de dólares, por lo que no comparte la posición del alcalde de Medellín.

“Yo no comparto la posición de Federico Gutiérrez de ignorar o no dejar ver un problema tan grave como el que tiene no Hidroituango, sino EPM. Los riesgos financieros que tiene hoy EPM son muy graves, yo creo que son los mas graves en la historia de Empresas Públicas de Medellín”, dijo Pérez Gutiérrez.

El gobernador fue enfático en que, él está es dando ideas para ayudar a salvar a Hidroituango y principalmente a EPM, por lo que considera que hay que decir la verdad financiera sobre el proyecto y evitar un escándalo donde se tengan que lamentar por no haber intervenido estas amenazas financieras.