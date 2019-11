VIH y enfermedades mentales dos temas que preocupan en Caldas

A pesar de las campañas y programas que se tienen en Caldas para trabajar en contra de los problemas de salud mental y el VIH, estas enfermedades siguen aumentando en el departamento.

Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas manifiestan que hay preocupación porque las personas no dimensionan las altas posibilidades que se tiene de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH y tampoco prestan atención necesaria a las enfermedades mentales, por lo que ambas continúan en aumento en la región.

“Recordemos que la tasa de suicidios en Manizales y Caldas continúa creciendo aún con los programas que hemos establecido no hemos visto resultados, ahora estamos haciendo un ejercicio en Anserma y Aranzazu, es un proyecto piloto para trabajar con las enfermedades mentales, este lo vamos a llevar a todo el departamento” indica Gerson Bermont Galavis, director de la Territorial de Salud de Caldas.

Acerca del VIH, Bermont afirma que las personas se están contagiando porque no les interesa cuidarse “la gente se está relajando con esta enfermedad, ya no hay tanto autocuidado y las personas creen que esa enfermedad no les toca a ellos” y manifiesta que la atención profesional es fundamental ya que los medicamentos que tratan este tipo de enfermedades son actualmente efectivos.

Hace el llamado a la población para prevenir estas enfermedades a través del conocimiento de las mismas y de buscar ayuda profesional en caso de tenerlas.