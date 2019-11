"Violencia en el Catatumbo continuara por ausencia del estado": Defensores

Después del ataque con llamados “tatucos” por parte de la guerrilla del Eln a la base militar en el sector de Campo Dos en el municipio de Tibú en el Catatumbo que dejo un saldo de un militar herido y cuatro más heridos, los defensores de los derechos humanos en la región han indicado que estos actos continuaran si no se da una intervención real del estado.

El abandono del gobierno nacional y la deuda social que por décadas ha estado presente en el Catatumbo, es según los líderes sociales el mayor detonante para que esta violencia se pueda prolongar aún más.

Enrique Rafael Pertuz Ariza director de la Corporación por la vida, la paz y la defensa de los Derechos Humanos, le dijo a Caracol Radio que es una radiografía que se ha ido reiterando en esta región.

“No solamente va a continuar si no que lo que uno ve en el resto del panorama del 2019 es que eso se va a intensificar, lo del Catatumbo es una situación muy crítica que no ve uno ni a largo ni corto plazo del gobierno nacional una voluntad para resolver el problema de la región del Catatumbo, hay una altísima militarización que tiene la zona pero lo que se ha demostrado es que eso no resuelve el problema, ahí en el Catatumbo lo que uno va a ver para el próximo año es el fortalecimiento de las organizaciones insurgentes, los combates, las extorsiones, los homicidios, los secuestros porque son las organizaciones las que siguen colocando las condiciones en esa rica región” dijo el funcionario.

En este hecho violento falleció el soldado José Castro Botero y los uniformados heridos son Alexander Bermúdez Rincón, Jorge Posada Vélez, Walter Obregón Gaitán y Wilmer Camacho Paredes.

El general Mauricio Moreno, comandante de la segunda división ha dicho que alias el 'Brayan' y 'Estrellita', integrantes de la red de apoyo al terrorismo de Juan Fernando Porras Martínez del Eln son los presuntos responsables del ataque a tropas del ejército en el municipio de Tibú.