Denuncian abusos sexuales en las trochas

Los caminos irregulares entre Colombia y Venezuela no solamente guardan los secretos de la violencia fronteriza protagonizada por las estructuras al margen de la ley, otro flagelo más hace de estas trochas un lugar de mucho cuidado para algunas mujeres quienes han denunciado haber sido abusadas.

Camila Suárez, representante de la corporación mujer denuncia y muévete y delegada de las mujeres víctimas y profesionales del departamento de Norte de Santander le dijo a Caracol Radio que los casos han aumentado en los últimos meses.

La delegada de la corporación que protege a las mujeres destacó que "hemos visto con bastante preocupación está situación que ha venido en aumento. A la fundación están llegando con más frecuente estás mujeres para exponer los actos a los que han sido obligadas".

Comentó que "muchas mujeres no denuncian y regularmente son venezolanas. No lo hacen porque saben que en algunos casos no tienen la suficiente atención de las autoridades. Pero nosotras hemos venido trabajando en la protección y asistencia de ellas".

Explicó además que "en algunos casos son los mismos trocheros o quienes acompañan a estas mujeres en los recorridos, las agresiones se dan porque es una extensa zona donde poco se ve la presencia de las autoridades y dónde en algunas ocasiones el agresor se aprovecha del poco paso en algunas rutas y abusan de estas mujeres quienes por necesidad tratan de llegar a Cúcuta".

Resaltó que la poca presencia de mecanismos de atención para estás mujeres es lo que dificulta tener acceso a la estadística que en la actualidad súper los quince casos por lo que hacen un llamado urgente a mejorar la seguridad en estos sectores.