Suspenden concurso para escoger contralor en Cúcuta

El concejo de Cúcuta tomó la decisión de suspender el concurso para escoger al próximo contralor de la ciudad, porque han cambiado los términos de referencia para llevar a cabo esta proceso, ahora la Contraloría General de la Nación debe orientar a los entes territoriales para que desarrollen el concurso.

Leonardo Jácome, presidente del Concejo aseguró "la ley que da los términos de referencia, para escoger el cargo de Controlar es la ley 1904 del 2018 y sobre esa se estaba basando el concejo municipal, pero luego sale el acto legislativo 04 del 2019; donde establece otras facultades para las contralorías municipales y en su artículo seis, delega a la Contraloría General para que establezca los términos de referencia".

"Se debe orientar a los entes territoriales para escoger a su contraloría si los términos de referencia no están claros, en vista de esa consulta de la Contraloría Genera; la mesa directiva determinó suspender el concurso para escoger contralor hasta tanto no hay claridad, nosotros no podemos viciar una convocatoria que ha cumplido con todos los términos de ley hasta tanto no tengamos una circular de la contraloría".

Sobre la elección de personero municipal aseguró "esa convocatoria ha seguido su trámite y calendario, se aplicaron las competencias de pruebas laborales y las de conocimiento, y el día martes se tienen que colgar en la página del Concejo los resultados de dicha prueba". Señaló

Este martes, serán publicados los resultados de los candidatos a personero municipal sobre la prueba de conocimiento y de competencia laboral en la página oficial del concejo www.concejocucuta.gov.co.