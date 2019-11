Inició empalme entre Pedrito Pereira y William Dau en Cartagena

Sin ningún tipo de prevenciones, el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, hizo un resumen de los que considera los problemas más graves que tiene la Administración, acto con el que se inició el proceso de empalme del gobierno saliente y entrante en Cartagena.

“Nos seguimos por los parámetros que entregó Planeación Nacional para un cierre de gobierno exitoso, entre el que se encuentra el empalme con el próximo gobierno. Entre uno de esos puntos están los aspectos claves y frente a todos los miembros de las comisiones de empalme hice una exposición de los problemas más graves y estructurales, los más urgentes y las situaciones que hay que afrontar en la ciudad desde el 1 de enero de 2020”, dijo Pedrito Pereira Caballero a los medios de comunicación.

El alcalde Pereira hizo un recorrido por todo el panorama que hay en la Administración y quedaron encargadas de fijar un cronograma de trabajo, Irina Saer (administración entrante) y Martha Seidel (administración saliente), sin que la administración se paralice para comenzar a analizar por temas o dependencias.

“Mantendré siempre el talante de dar toda la información que consideren necesaria. Mi interés es que no haya traumatismo en esta transición. Ellos tienen una gran oportunidad que no tuvo este gobierno y es que tienen poco más de un mes para tener la información que les permita confirmar su grupo de trabajo y arrancar en su proceso. Hay que colaborarle a la nueva Administración para que no haya dificultades”, indicó.

Entre los temas expuestos, el alcalde Pereira le dijo sobre la situación judicial del Distrito es delicada. “Hay omisiones administrativas de hace once años, que debe afrontar sea quien sea el Alcalde. Hay 54 desacatos actualmente, y no es justo que con la libertad del mandatario de turno se paguen este tipo de situaciones que estuvieron en cabeza de otros”, afirmó.

Se habló también de los embargos que tiene la Administración. Este tipo de acciones se hacen sistemáticamente sobre muchas deudas viejas, así como los servicios que desde comienzo de administración se deben prestar como el PAE, aseo, vigilancia, así como la contratación del personal que hace labores misionales como salvavidas y espacio público, entre otros.

“Hay proyectos en marcha, que son muy importantes, entre ellos: la protección costera, seguir trabajando por conseguir recursos nacionales para vivienda, vía a Playetas, decisiones que si no se toman en estos meses, los dineros del orden nacional se podrían perder”.

Reestructuración administrativa

En este aspecto, Pereira Caballero explicó que desde el año 2001 el Distrito no tiene una planta de personal actualizada, no hay un rediseño misional de ciudad. “Se presentó el proyecto al Concejo, pero no nos los aprobaron. Función Pública brindó la asesoría. Se debe hacer justicia con mucha gente que tiene años trabajando por OPS y deben ser incorporados a la administración”, recalcó.

San Felipe Neri

Pedrito Pereira dijo que se visitará nuevamente la obra para ver su avance y se hará un consejo de gobierno para dejar los recursos de las vigencias futuras con el fin de que se puedan utilizar en el próximo gobierno, en caso que no se logren terminar este año obras como la estación de Policía de El Pozón, entre otras.

En cuanto las UPA de El Pozón, Daniel Lemaitre y Arroyo Grande dijo que por el porcentaje de esos contratos no hay sentido que no se terminen. “Estas obras tienen un porcentaje superior al 98% y se puedan terminar, dotar y entregar”, dijo.

Canal Emiliano Alcalá

Pereira Caballero dijo que se visitó la zona y analizó técnicamente lo que ocurre allí y se ordenó a la Oficina Jurídica del Distrito y la Unidad de Contratación iniciar todas las acciones legales para hacer efectiva las garantías de esa obra.