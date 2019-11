Autoridades ambientales recuperarán ciénaga de San Silvestre

El ministerio de Ambiente anunció que fueron destinados 5 mil millones de pesos para comenzar la limpieza de las zonas contaminadas en uno de los espejos de agua más importante de Colombia, la ciénaga de San Silvestre.

El jefe de esta cartera, Ricardo Lozano anunció que en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS y de Ecopetrol será intervenida una parte de las 2000 hectáreas de este espejo de agua que están afectadas.

Por su parte, el director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez indicó que ya están en la firma de los convenios con la empresa petrolera, y para el próximo año comenzarán los trabajos.

"Con estos recursos recuperaremos 300 hectáreas donde tenemos que sacar esos elementos contaminantes de la ciénaga, nosotros ya habíamos realizado un trabajo similar donde logramos recuperar 100 hectáreas. Además, realizaremos un estudio sobre los afluentes de todo el espejo y saber cómo es que cae el sedimento a esta para evitar que se siga dañando el ecosistema".

El director de la autoridad ambiental agregó que espera recuperar con la modificación del DRMI zonas de producción que actualmente se encuentran afectadas dentro de la ciénaga de San Silvestre.

Hay que resaltar que este recurso hídrico, provee de agua potable a más de 300.000 barranqueños.