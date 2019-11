Estudiantes UIS deciden hoy si persiste la anormalidad académica

Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS quienes están sin clases desde hace tres semanas, deciden hoy si siguen en anormalidad académica.

Los casi 20 mil estudiantes de la principal universidad pública del oriente del país están sin clases desde el viernes 18 de octubre.

Hoy, en una asamblea programada para las dos de la tarde, definen si continúan en las protestas, aunque no descartan volver a clases informó uno de sus delegados Felipe Garrido.

La comunidad de la UIS habría logrado emparejar el calendario académico, pero otra vez ocurre un retraso en las actividades.

Los estudiantes han venido protestando por razones de diversa índole; una, la designación de un ministro ad hoc para la definición de la licencia de un proyecto minero en las faldas del páramo de Santurbán; también discuten las actuaciones del Esmad y los efectos perjudiciales de un artículo del Presupuesto General de la Nación sobre las universidades públicas.

La universidad había reajustado el calendario de acuerdo con las nuevas circunstancias de conflicto lo cual planteaba que el actual semestre iba a terminar solo en febrero próximo.