Así funciona la 'Clínica del Dolor' en Bogotá

El nombre 'La Clínica del Dolor', puede sugerir el título de una película de terror o de un sitio que nadie quisiera visitar, sin embargo, este lugar es un referente para la salud de los bogotanos.

En el Hospital El Tunal funciona este espacio en el que se ha logrado atender a mil pacientes con dolores agudos severos, dolores que por lo general se ubican en los huesos y las articulaciones y que son consecuencia de accidentes y fracturas.

El caso de Diana una mujer de 38 años con 13 cirugías, es tan solo uno de los más significativos.

“Diana es una paciente que llegó por un trauma muy grave por accidente de tránsito, que le ocasionó múltiples fracturas en la pelvis, cadera, fémur derecho, pierna izquierda, pie, tibia, peroné y lesión tronco abdominal, explicó Patricia Abello, médica de La Subred Sur.

Ante la gravedad de las heridas, Diana fue sometida a múltiples cirugías y la implantación de varias platinas para reconstruir su cadera y pelvis, tras ser atropellada por una volqueta cuando se desplazaba en motocicleta por la Av. Boyacá, el dolor era insoportable.

“Estoy agradecida con el programa de Clínica del Dolor, porque antes de que ellos me intervinieran, ningún medicamento me calmaba el dolor y ahora he podido enfrentar más tranquilamente mis lesiones”, explicó Diana.

