Al borde de la quiebra está empresa de transporte urbano

Al borde de la quiebra se declaró la empresa de transporte convencional Unitransa, por la fuerte disminución de pasajeros en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según lo señaló el gerente de Unitransa, Pedro Orostegui solo el 30% de los ciudadanos está utilizando este medio de transporte. Es decir, al mes, solo 3000 pasajeros se desplazan en buses convencionales en los más de 250 colectivos que maneja la empresa.

"Estamos en el punto de quiebre. Con esos pasajeros que movilizamos la producción escasamente alcanza para pagar los gastos del vehículo porque son buses que están alcanzando su vida útil entonces la inversión es muy grande".

El gerente señaló que uno de los factores que ha incidido fuertemente en esta crisis económica ha sido el aumento desproporcionado del transporte informal.

"Ellos son los que están movilizando los pasajeros, tienen el mercado sin ningún costo, mientras que al transportador formal todas las autoridades lo controlan y le exigen el cumplimento de las normas".

La situación del primer transporte urbano en Bucaramanga se complica, además, con la posible terminación del convenio de complementariedad que tiene con Metrolínea, que permite transportar más pasajeros de toda el área metropolitana, pero posiblemente el contrato se termine el próximo 30 de noviembre.