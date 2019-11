Senadores verdes ratifican respaldo a alcalde electo de Cúcuta Jairo Yáñez

En las últimas horas una bancada de senadores de la Alianza Verde visito la ciudad de Cúcuta para dialogar con el alcalde electo Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, y poder establecer las estrategias que implementara desde el 1 de enero del 2020 cuando inicia su mandato.

Antonio Navarro Wolf, Antonio Sanguino y Juanita Goebertus después de un encuentro con jóvenes líderes del partido en la Universidad Libre, ratificaron el apoyo al mandatario, y resaltaron que será un gobierno en donde se luchara contra la corrupción que son los principios de esta colectividad.

Jairo Tomas Yáñez Rodríguez alcalde electo de Cúcuta, dijo que el compromiso es total con la ciudad y que se trabajara para mejorar las condiciones de todas las personas.

“Hay 7 puntos que se plantearon en la campaña y son la razón por que más de 110 mil personas en Cúcuta comprometen mi esfuerzo permanente. Bendita esta hora que con el apoyo de los senadores y representantes del partido verde tenemos el mayor respaldo para sacar el proyecto de ciudad adelante, sin robar, sin mentir y sin traicionar” dijo el mandatario.

Antonio Navarro Wolf afirmó que han coincidido con el alcalde en varios de los elementos de su plan de gobierno y que se trabajara de la mano para el beneficio de Cúcuta.

“Lo primero es cero corrupción que es la garantía que nos da el alcalde electo que en Cúcuta no se va a robar ni un solo peso durante estos cuatro años, segundo somos un partido ambiental y por lo tanto los principios verdes no solo son el color si no políticas ambientales que se implementaran en la ciudad, tercero es la participación por que los candidatos son muy simpáticos en campaña y después desaparecen, será un gobierno cercano a la gente de manera que la gente pueda decidir en el elementos que tienen que ver con la ciudad” dijo Navarro Wolf

Juanita Goebertus por su parte afirmó que se tiene una gran expectativa y que “estamos muy emocionados por un momento de mucha esperanza para Cúcuta, es un momento de transformaciones, el alcalde electo cuenta con el respaldo de todo el partido verde y una bancada en el congreso comprometida con intercambiar lecciones aprendidas a lo largo y ancho de este país con buenos gobiernos que ha hecho este partido, participación ciudadana pero también construcción de paz y como recibir migrantes haciéndolo de manera responsable y ordenada”.

Finalmente Antonio Sanguino resalto que es importante la confianza que depositaron los cucuteños en esta propuesta apartada de la corrupción, y que “es reiterar nuestro compromiso porque somos 19 congresistas de la Alianza Verde y somos 43 congresistas alternativos en el país que vamos a estar decididamente respaldando la gestión que estamos seguro será de transformación democrática de la ciudad de Cúcuta en cabeza del alcalde electo Jairo Yáñez”.

En cuanto al respaldo que se dio de cierto sector de este partido al gobernador electo Silvano Serrano los líderes de esta colectividad afirmaron que “se deben tener unidad para producir resultados y hay matices con este apoyo que respetamos”.

Por ultimó el alcalde ha reiterado que no trabajara con “espejo retrovisor” y serán los organismos de control encargados los que deberán aportar los resultados.