Motociclista murió al chocar con un peatón

Eduard José Gutiérrez Nava de 21 años es el motociclista que en la mañana de este domingo perdió la vida en el vía que de Bucaramanga conduce a Matanza.

Según las primeras versiones Gutierrez Nava habría perdido el control de su vehículo al coger una curva. Esto generó que se saliera de la vía y chocara con un andén y con una mujer que transitaba en ese momento por la zona.

Tránsito Bucaramanga indicó que la mujer fue trasladada a la clínica La Merced donde se recupera, sin embargo, el conductor de la motocicleta llegó sin signos vitales al hospital Local del Norte.

En lo que va corrido de este segundo puente festivo las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga han reportado que este sería el primer hecho fatal en las vías de los cuatro municipios.