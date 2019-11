Asignarán nuevos contratistas en reemplazo de Mota Engil

La secretaría de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda ha confirmado que a pesar de la terminación del contrato con la empresa Mota Engil que estaba a cargo de dos obras educativas de jornada única, seguirán trabajando con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa- Ffie.

En las últimas horas anunció que fue ratificado el terreno donde serán construidas las sedes, San José de La Salle Sede C y la institución educativa Politécnico sede C por lo que solo faltaría esperar a saber qué contratista estará reemplazando a la firma portuguesa.

"El lote sigue donde en un principio dijimos. Con Mota Engil hubo unos diseños que fueron negados por la Curaduría, ahora el ministerio de Educación nos notificará en las próximas semana qué firma contratista que lo va a recibir. Será una realidad estás dos obras para este siguiente cuatrienio".

La secretaria manifestó que los cerca de $8 mil millones que se destinaron para estas obras que fueron devueltos por Mota Engil ahora se encuentra en una fiducia esperando a que comiencen los trabajos con los nuevos contratistas.