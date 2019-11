Polémica en Manizales por corridas de toros

Diferentes denuncias ha realizado el concejal Jhon Hemayr Yepes frente a la realización de corridas de toros ilegales en la ciudad, asegura que en varias ocasiones esta actividad se ha llevado a cabo en momentos que no son permitidos, pues estas únicamente se pueden realizar en la Feria de Manizales y en el cumpleaños de la misma ciudad.

“En noviembre de 2017 hicieron un evento taurino llamado La Torería Manizaleña, yo envié un oficio a gobierno y me dijeron que ese evento no tenía permiso, así que por ende fue ilegal, en 2018 vuelven a repetir el evento, vuelvo a enviar un oficio y me dicen que no es un evento taurino si no un curso práctico” manifiesta Yepes y explica que es normal que los toreros deban practicar pero no que realicen un evento abierto en dichas prácticas, donde se cobre boletería y se haga convocatoria de personas.

Hace un llamado a la administración municipal para que actúe frente a la situación y expresa que su mayor preocupación es que año tras año se haga esta actividad y ya se convierta en una tradición.

Al respecto, el secretario de gobierno de Manizales, Hernando Peláez Alarcón, explica que tal hecho no se está presentando y asegura que las corridas de toros que se hacen en la ciudad son únicamente en las fechas permitidas, “semanalmente se vienen presentando unas clases prácticas que lleva a cabo una escuela taurina en la Plaza de Toros, la ley en Colombia no contempla eso como evento taurino”, manifiesta Peláez y asegura que siempre la autoridad llega al lugar a verificar que se cumplan con las normas de práctica.

Ratifica el secretario que él es consciente que de permitir que una corrida de toro se desarrolle en fechas diferentes a las permitidas estaría realizando un acto ilegal, y el concejal Jhon Hemayr Yepes indica que seguirá el rastro para que la situación no se presente y que trabajará en el tema en la próxima administración.

