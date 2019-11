Martes definirían regreso a clases en la UIS

Tres semanas completan los más de 25 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en cese de actividades.

A pesar de las diferentes asambleas con el consejo Académico y de llegar acuerdo con las directivas de no imponer represalias por estas protestas, María Peña, representante estudiantil indicó que el martes se podría definir en una asamblea general el destino del regreso a clases.

"Proponen cambiar el mecanismo de prensión con una asamblea escalonada, porque esta semana las diferentes facultades hicieron sus reuniones para definir sus respectivos representantes y el martes tendríamos esta escalonada. Allí propusieron que iniciar la normalidad académica, pero sin actividades evaluativas" añadió la representante.

Los estudiantes definirían retomar las actividades académicas solo hasta después de la masiva marcha que fue convocada a nivel nacional este 21 de noviembre, pues están en los preparativos de su participación en esta protesta.