Seis barrios de Engativá completan 3 días sin agua

La ruptura de una tubería de 12 pulgadas en la calle 76 con carrera 90 el miércoles aún no se ha solucionado, dejando los barrios de Florencia, Santa Rosita, El París, La Granja, Afrido Florencia y San Cayetano sin agua por tres días.

En medio de la espera, la ciudadanía de la localidad expresó su inconformidad asegurando que los carrotanques no dan abasto. "Estamos haciendo fila desde temprano, los carros están funcionando intermitentemente y nos están llenando unos baldes no más, no lo que necesitamos. Es una descoordinación con el Acueducto que no ha funcionado", aseguraron.

Otras personas afirmaron que, mientras ellos esperan a que el agua regrese, posiblemente mañana sábado, los comerciantes “hacen su agosto” cobrando $3.500 por una bolsa de agua que usualmente cuesta $2.000.

Para manejar la situación, la Policía dispuso una tanqueta antidisturbios para evitar problemas con la ciudadanía mientras se apoya la entrega de agua.