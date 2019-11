Mi Gobierno tendrá mi propio sello: Barragán

El gobernador electo de Boyacá, Ramiro Barragán destacó como muy positivo el inicio del proceso de empalme con Carlos Amaya.

“Lo más importante en este empalme es que hay un ánimo de poder sacar lo mejor de todos y es poder conocer no solo las obras que están en ejecución, sino también los problemas que se tuvieron, las dificultades que hay, las cosas que hay que resolver que en muchas ocasiones no quedan escritas en ningún lado y es lo que nosotros queremos aprovechar en este empalme, la mejor cordialidad para beneficio de Boyacá”, dijo Barragán.

Confirmó que el cronograma propuesto arranca el próximo martes 12 de noviembre y que se han establecido mesas de trabajo por las diferentes sectoriales, por las diferentes dependencias. “Un cronograma que nos permite además tener posibilidad de que en la medida en que se va avanzando también tenemos la posibilidad de preguntar, revisar la información que se conoce, despejar las dudas que hay. La primera etapa de empalme se terminará el 22 de noviembre, pero de ahí en adelante tendremos otros días para seguir ahondando más en la información”.

Aseguró que “parte de mi equipo de empalme lo integran las abogadas, Ofelia Niño y Jennifer Lasprilla, el médico Jairo Santoyo y el ingeniero Leonardo Plazas”.

Yo veo en lo que ha mostrado hasta el momento el Gobierno actual que hay un buen avance en las obras que se contrataron por parte de él, hay dificultades en algunas obras que venían atrás y yo creo que hay que seguirlas sorteando, dijo el nuevo gobernador.

Frente al sello que le imprimirá a su Gobierno dijo que “poco a poco lo vamos mostrando, pero un poco de eso es mostrarles que cuando yo he sido gobernante he tenido la posibilidad de trabajar por el tema social, y eso me apasiona, es algo que a veces la gente no valora porque todo el mundo se fija en los kilómetros de pavimento, en los metros cúbicos de concreto, en muchas cosas, pero yo creo que es importante darle ese toque social que Boyacá ha venido mostrando en los últimos años pero hay que ahondar más en él”.

Obras concretas para los municipios

El gobernador electo se comprometió con obras puntuales en los principales municipios del departamento:

Puerto Boyacá: Empezar y terminar la construcción de la sede de la UPTC.

Chiquinquirá: Solucionar el problema del agua.

Tunja: Convertir el Hospital San Rafael en una institución de cuarto

nivel de complejidad y construir la tercera torre.

Duitama: Construir el Teatro Bicentenario.

Sogamoso: Mejorar y adecuar el estadio.