Defienden labores agrícolas cerca de Santurbán

Los ambientalistas y defensores de Santurbán llegaron hasta Bogotá para participar en el juicio pro paramos citada por la corte constitucional, a juicio de estos defensores, esto no trae repercusiones sobre el desarrollo hídrico.

Mildred Hernández, una de las voceras del Comité de Aguas del Departamento de Norte de Santander le dijo a Caracol Radio que “nuestra apelación es que los campesinos llevan años viviendo en zonas de paramos y que las actividades agrícolas que ellos vienen ejerciendo no afectan el ecosistema, pueden cohabitar con el sistema de paramo, de hecho, por lo menos en el caso del páramo de Santurbán el 92% de la zona se ha preservado por las comunidades paramunas, la idea es respaldar a estos campesinos, y que la experiencia de todos estos años”.

Por otra parte destacó que “la suspensión de la fase cuatro, de la concertación está dentro de la delimitación del páramo de Santurbán, nosotros vamos a seguir haciendo énfasis en que el proceso que está haciendo el ministerio del ambiente, no ha sido el adecuado, porque ha vulnerado el derecho de participación de las comunidades paramunas, porque no se ha logrado la total presencia de estos sectores, no se les ha tenido en cuenta dentro de la construcción de esta propuesta que va a presentar el ministerio en esta fase, nuestros argumentos son los mismos”.

Los defensores del medio ambiente defienden a estos labriegos argumentando que los mismos campesinos terminan siendo los defensores del páramo.