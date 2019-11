Proyectos Ambientales Escolares, un compromiso con la educación ambiental

Cerro Matoso, en su compromiso de implementar programas de desarrollo articulados con la comunidad y autoridades educativas de la región del Alto San Jorge, se unió junto con cinco instituciones educativas, 23 docentes y más de 150 estudiantes y asesores externos para reconocer oportunidades de trabajo conjuntas en materia ambiental, demostrando que la educación transforma.

El proyecto, el cual en sus inicios estaba enfocado en el programa de formación con el SENA para líderes ambientales y quienes tuvieron la oportunidad de obtener el título como Técnicos en Manejo Ambiental, se amplió a un proceso de asesoría técnica y de acompañamiento social para formular los proyectos ambiental escolares-PRAE. Este tipo de proyectos, que se trabajan de manera aliada entre la empresa minera y el Estado, logran desarrollar mayor impacto en las intervenciones comunitarias, aportándoles suficiencia y pertinencia a los análisis ambientales expuestos.

“Este trabajo donde comunidad, docentes, alumnos y empresa trabajamos de la mano por encontrar una ruta de trabajo que solucione las problemáticas ambientales de las comunidades y sea fácil de implementar, es el resultado de lo que estamos celebrando” afirmó Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

La calidad y cobertura educativa no solo son el mayor esfuerzo de la compañía para contribuir al Desarrollo Sostenible sino también uno de los pilares de inversión social acordados en las recientes consultas previas, ya que existe el pleno convencimiento de que por medio de la educación se cierran brechas y se construye una sociedad más autónoma e independiente. Apoyar la implementación de estos proyectos, tal como lo propone la Política Nacional de Educación Ambiental, capacita a los miembros de las comunidades y colectivos en temas de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso y autonomía; contribuyendo de manera importante en la formación para la gestión, en el marco del mejoramiento de la calidad de vida, y desde una apuesta de construcción de cultura ambiental sostenible para Colombia.

Sobre los proyectos PRAE

1. Protectores de la Fuente Hídrica

Este proyecto tiene lugar en la comunidad de Boca de Uré y Puente Uré y es liderado por la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. Desde la institución se dedican al mejoramiento del deterioro de la cuenca de los ríos San José y Uré debido a la pesca indiscriminada, al vertimiento y a la extracción de material de playa.

“Cerro Matoso nos dio asesorías y nos ha apoyado mucho en esto, están completamente comprometidos con el ambiente y la naturaleza, y la institución está siendo beneficiada por este proceso”, aseguró Nasly Ibáñez, docente del IE Sagrado Corazón de Jesús.

2. Trabajando Por Un Entorno Más Sano

Este proyecto, liderado por el Centro Educativo José María Córdoba en la comunidad de Centro América y La Odisea, busca mejorar la calidad del agua para el consumo humano al igual que la abundancia de esta. Argemiro Muñoz, docente de la institución cree que “educando a los estudiantes y a la comunidad se pueden minimizar impactos. Si enseñamos a no talar, a no quemar y a no tirar desperdicios, estamos contribuyendo a que se mejore el medio ambiente”.

3. Restauración Rivereña

La comunidad de Pueblo Flecha y la Institución Educativa San Luis lideran este proyecto que busca aminorar el deterioro progresivo que ha tenido la cuenca del río Uré. Se busca, mitigar el impacto a través de actividades como plantaciones de árboles de especies nativas que puedan detener la erosión del agua.

4. Juventudes de Escuela Salva Flor y Fauna

El PRAE de La Institución Educativa Puerto Colombia en la misma comunidad, se dedica a la preservación y celebración de las fechas nacionales dedicadas al medio ambiente. Edin Caro, rector de la institución asegura que bajo el lema para los estudiantes Aprende Haciendo “hemos logrado trabajo cooperativo con la comunidad estudiantil, facilitando el aprendizaje significativo y hemos traído a la comunidad a la institución”.

5. Restaurando la Cuenca de los Ríos, San Pedro y San Jorge

Juliana Oviedo, docente en el Centro Educativo Simón Bolívar en la comunidad de Torno Rojo, asegura que el PRAE ha sido la mejor manera con la cual “estamos tratando de recuperar estas dos cuencas que se han deteriorado por malas prácticas y falta de educación cultural”. El principal objetivo es concientizar y enseñar a la población tanto educativa como habitantes locales y turistas a no arrojar desechos y no verter en los ríos porque de eso depende el sustento de la comunidad.

De esta forma, Cerro Matoso cree plenamente en el compromiso social y el desarrollo educativo en la región; la compañía cuenta con uno de los mejores programas de becas de educación superior del país, donde más de 110 miembros de las comunidades se han beneficiado; gracias a la Alianza por lo Social, la región del San Jorge tiene una sede del SENA, contribuyendo hasta la fecha con la educación de más de 9.000 aprendices. A su vez, la Fundación Educativa de Montelíbano ha sido clasificada, nuevamente, como la mejor institución educativa de Córdoba, aportando así a la formación de las nuevas generaciones del sur de Córdoba.

“Hoy demostramos que vamos por buen camino, que seguimos generando cambios en nuestras comunidades. Ver a un grupo numeroso de docentes y estudiantes empoderados en la transformación de sus comunidades a través de programas ambientales, es ejemplo para el país” concluyó Ricardo Gaviria.

La compañía seguirá comprometida con la transformación de la región, trabajando y fomentando alianzas para que, de la mano del gobierno nacional, local y de sus comunidades vecinas puedan unir esfuerzos y así, dejar un gran legado en todo el Alto San Jorge.

