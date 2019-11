Piden casa por cárcel para 'Popeye' por grave enfermedad

La defensa de Jhon Jairo Velasquez Vásquez conocido como Popeye solicitó ante un juez de Medellín la sustitución de la medida de aseguramiento en centro carcelario a la casa por cárcel a favor del ex sicario del cartel de Medellin con el argumento de que padece una grave enfermedad.

Popeye, fue capturado en Medellín y trasladado a la cárcel la Tramacúa de Valledupar en mayo del 2018 por presuntamente ser responsable de los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

En este caso según la Fiscalia, el señor Velasquez seguía delinquiendo mientras gozaba de su libertad e inclusive se le reprocha haber extorsionado a las familias de dos ex narcotraficantes.

Sobre la enfermedad que estaría padeciendo el confesado sicario, su defensa aseguró que es muy grave sin entregar mas detalles.

Ahora quedó pendiente que un juez de garantías de Medellín fije la fecha para argumentar el pedido de sustitución de la medida.