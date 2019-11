Escándalo por hombre que se desnudó dentro de la Catedral de Manizales

Controversia en Manizales frente al acto de unos jóvenes que, con la excusa de realizar una actividad cultural, ingresaron a la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales y uno de ellos, quien llevaba tacones negros altos de plataforma, una máscara plateada tipo luchador y un gabán, subió hasta el altar, mientras que el vigilante, quien vio al grupo con actitud sospechosa los seguía.

De manera inesperada, el joven que estaba en el altar, se quita el gabán quedando totalmente desnudo, inmediatamente el vigilante busca taparlo y la comunidad, que estaba en oración, empieza a gritar “irrespetuosos”, mientras que los jóvenes que acompañaban y tomaban fotos e imágenes al desnudista, respondía con gritos diciendo “incultos no saben de arte”.

“El altar para los cristianos es un sitio tan sagrado, un sitio de culto, donde se celebra el máximo culto para nosotros por su significación e idealismo, pues no veíamos ni el por qué ni el para qué, es decir, no le vimos a eso como sentido, y bueno, inmediatamente el hombre suspendido, es decir, la policía acudió inmediatamente y ayudaron a sacarlo, porque la verdad, no le fue muy bien”, explica el padre Efraín Castaño, vicario general de la Arquidiócesis de Manizales.

Señala que el acto es tomado como profanación, pues es hacer lo indebido en un lugar que está consagrado y dice que, aunque no llevaría a la excomulgación, si evaluarán desde Arquidiócesis lo sucedido pues el altar es para una celebración eucarística, no para representaciones teatrales y menos de este tipo.

“La Iglesia Católica seguirá con sus puertas abiertas”, afirmó el Párroco de la Catedral.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Manizales, Hernando Peláez Alarcón, el permiso que le habían concedido al Colectivo Tejiendo Tactos, era para espacios públicos, no para espacios privados ni para actividades que estén en contravía de la moral y las buenas costumbres frente a los comportamientos señalados en el código de convivencia y se aprobó para la ocupación de varios espacios para llevar a cabo la actividad denominada: Cuarto Festival, Encuentro Internacional Performance, Para Sin Pausa, Memoria sin Tiempo.

“De hecho el comportamiento fue mal hecho, lo que conllevó a la elaboración del comparendo y a la imposición de la multa tipo tres, la cual deberá pagar en el municipio de Manizales” … “Significa 16 salarios mínimos diarios lo que significa del orden de 600.000 pesos”, señaló el funcionario.

Resalta que la autorización no era para desnudarse, sino para otro tipo de expresiones culturales, pero no llegar al desnudo, que en una sociedad como la colombiana, agrede la buena moral y las costumbres de la mayoría de los ciudadanos.

