Familiares de Dimar Torres se rehúsan a que justicia militar intervenga

Yaneth Torres, la hermana de Dimar Torres el ex guerrillero asesinado a manos de presuntos miembros del ejército hoy está solicitando que los responsables paguen por sus acciones y que no sean trasladados a la justicia militar. Sino que por el contrario permanezcan en la justicia ordinaria.



Le dijo a Caracol Radio que “no queremos que el caso pase a la justicia militar porque no va a avanzar. Queremos que siga en la justicia ordinaria. Si esto pasa enterraran a mi hermano y su motocicleta como ellos lo querían hacer, esto debe tener el curso que tanto hemos esperado. La preocupación es que queden el libertad quienes asesinaron a mi hermano”

Se sienten mientras tanto se sienten amenazados y se han visto obligados a movilizarse con mayor precaución entre Bucaramanga y la zona del Catatumbo.

Señaló también que ha sentido indagación, dolor y rechazo frente a las recientes revelaciones realizadas por algunos medios de comunicación que han dejado ver el entramado que presuntamente habían organizado algunos militares para fraguar este crimen.