Estudiantes UIS retornan hoy a clases

Hoy vuelven a clases los 25 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, luego de dos semanas de paro, sin embargo, la normalidad académica está sometida a no represalias por parte de los profesores.

El balón del retorno con normalidad a clases en la Universidad Industrial de Santander, la más importante en el nororiente colombiano, está ahora en el campo del consejo académico, ya que los estudiantes esperan que no se den sanciones a quienes por el paro.

Luis Suárez, uno de los voceros estudiantiles indicó que "nosotros en la asamblea general de la semana anterior decidimos que hoy entraríamos a clases, sin embargo, tendremos en la tarde asamblea escalonada para definir si continuamos en paro o volvemos definitivamente a clases. Lo que pedimos es que nos den garantías para retornar a clases incluiremos temas de persecución estudiantil, garantías para culminar las actividades académicas".

A las dos de la tarde se reúnen los estudiantes de la UIS nuevamente para determinar que va a pasar con el segundo semestre académico de 2019.