Martes 5 de noviembre, noticias más importantes de Armenia y Quindío

No paran los asesinatos, ya son 173 muertes violentas que van registradas a la fecha, en comparación con 170 que se tenía para la misma época del año anterior, el caso más reciente se presentó este fin de semana en el barrio Comuneros del municipio de Montenegro, allí al interior de una vivienda fue encontrado sin vida y con una herida de arma blanca el cuerpo de Jimmy Saavedra, un joven de 30 años de edad aproximadamente quien era conocido en la localidad como dj.

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde de Montenegro Álvaro Hernández, se desconocen las causas de este crimen, pero se adelantan las investigaciones del caso para dar con los responsables.

En hechos aislados que son materia de investigación, pero en el barrio La Isabela de Montenegro también fue asesinado Yeisson Gutiérrez Caballero, de 25 años de edad, según las primeras versiones, hombres armados llegaron hasta el lugar donde estaba la víctima y sin remediar palabra alguna, dispararon contra su integrid

De otra parte, como Luis Alfonso Monsalve Cardona de 88 años de edad, fue identificado el hombre hallado sin signos vitales el fin de semana al interior de su casa en la finca Los Chorritos, ubicada en la vereda San Juan de Armenia, según las autoridades este caso obedece a una muerte natural.

Líderes de las víctimas en el Quindío están alarmados, consideran que no hay planes de acción para frenar los asesinatos, que parecen selectivos.

De acuerdo con Maicol Martínez de la mesa nacional de víctimas, luego de firmado el acuerdo de paz se sabía que se tenía que garantizar seguridad a las víctimas y a los indígenas, quienes en la mayoría de los casos reclaman tierras y no se descarta que sea por eso que los asesinan, por eso se tenían que haber fijado todas las medidas de seguridad, que ahora han tratado de aplicarse, pero a cuenta gotas.

En el país son más de 1.000 líderes con medidas de protección activadas, el gobierno asegura que está haciendo lo propio para evitar hechos en su contra... Jhon Hernández

A propósito del crecimiento de las cifras de líderes sociales asesinados en el país, el vice ministro de relaciones políticas del ministerio del interior Francisco José Chaux dijo que como respuesta para contrarrestar esta situación, se viene trabajando en la aplicación del Plan de Acción Oportuno, que consiste básicamente en articular esfuerzos entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y La Policía, con el propósito de evitar la vulneración de los derechos humanos de los líderes sociales.

El código de policía este año se ha aplicado a más de 10.000 colombianos consumiendo drogas en espacios públicos…

Son 10.600 comparendos que se han aplica este año en Colombia de acuerdo con el reporte entregado por el director de La Policía, general Oscar Atehortúa a personas que consumen drogas en parques o cerca a entornos educativos, así mismo se han incautado más de 11.000 dosis de sustancias alucinógenas y se va a seguir trabajando para evitar que los menores terminen en las drogas influenciados por otros.

El Invías activó el plan de contingencia en las carreteras del país con más de 3.000 funcionarios, para responder a la temporada de fin de año…

Previendo que para esta época se aumenta el tránsito de viajeros vía terrestre por las carretas de Colombia, el director del Instituto Nacional de Vías Juan Esteban Gil, dijo que para atender la demanda y responder ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, se cuenta con 3.500 operarios desplegados a lo largo y ancho del país, quienes cuentan además con maquinaria para atender emergencias relacionadas con el clima o siniestros viales.

La consejera presidencial para las regiones Karen Abudinén se comprometió a hablar con el ministro de agricultura para ponerle la lupa a la Megamineria en el Quindío

La funcionaria resaltó que intermediará con el presidente Iván Duque y el ministro de agricultura Andrés Valencia sobre el desacuerdo de los quindianos con la megaminería y los monocultivos de aguacate hass, para llegar a acuerdos entre las partes de tal manera que haya equilibrio al respecto, entre la economía, la naturaleza y la salud humana.

En deportes, con una participación masiva de ciclistas de todo el país y figuras de la farándula como Carlos Vives, se desarrolló por las vías del Quindío el Giro de Rigo.

Ya se pusieron al servicio de los colombianos dos obras en el Quindío, en las que el gobierno invirtió 93.000 millones de pesos. Estamos hablando de la vía que une a La Tebaida con Pueblo Tapao y Montenegro y el paso a desnivel en Montenegro o el deprimido del paso nacional, que va a facilitar en gran medida la movilidad para los turistas que se dirigen hacía Quimbaya o buscan conexión con el departamento del Valle, la primera obra la comprenden más de 17 kilómetros y un puente sobre el rio Espejo, mientras que la segunda son más de 700 metros de longitud, así lo dice el director del Invías Juan Esteban Gil.

Con respecto a la doble calzada Armenia- Aeropuerto, el director del Invías Juan Esteban Gil destacó que se avanza para tener lista la obra a finales de este año. Según el funcionario los recursos para su culminación están garantizados, solamente falta definir los títulos prediales de alrededor de 700 metros que no se han podido adquirir.

Vale decir que las obras ya están funcionando, sin embargo, con respecto al Paso Nacional algunos montenegrinos cuestionaron el cruce para ingresar al barrio Uribe, consideran que faltó una rotonda o glorieta para regular el tráfico en esa zona.

Anoche en ese lugar precisamente un choque entre un vehículo y una moto, dejó saldó al motociclista con algunas lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

El voto en blanco también ganó en varias comunas de Armenia, hoy no es claro lo qué va a pasar con los ediles…estamos hablando de la 2, la 6, la 9 y la 10, allí de acuerdo con Jorge Hernán Rua de Asocomunales, no se sabe que va a pasar, toda vez que el futuro es incierto para quienes están como ediles

A un año de haberse registrado la emergencia en la vereda Travesías de Calarcá, en la que murieron 6 personas, aún no son claros los estudios de suelo de la zona.

Lo dijo la secretaria de gobierno de la Villa del Cacique Gladys Hernández quien destacó que, aunque en un principio se tuvo un hogar de paso provisional para los afectados, este ya no está en funcionamiento, es decir que la atención estatal para los afectados por el invierno hace un año ya no está y las acciones de mitigación están en el limbo, pues siempre se ha hablado del mal uso de suelos en Travesías, pero no se ha hecho nada para solucionar la situación.

El presidente Iván Duque señaló que la protesta social es un derecho, pero no se puede tolerar el vandalismo…

El presidente de la república Iván Duque en medio del taller construyendo país número 40 que se desarrolló en Armenia, hizo un llamado para que no se estigmatice a los estudiantes que marchan o protestan en diferentes regiones del país, pues están ejerciendo un derecho constitucional que no tiene por qué redundar en enfrentamientos o daños a infraestructuras de terceros, por eso el jefe de estado también instó a los alcaldes y gobernadores a no tolerar el vandalismo, pues aunque os ciudadanos puedan tener por reclamar pro problemas heredados y sin atención.

El presidente de la república Iván Duque dijo que no compartía la tesis planteada por La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif de pagar un salario del 75% a los jóvenes menores de 25 años, de acuerdo con el jefe de estado, todos los ciudadanos deben estar cobijados con las mismas garantías laborales y más los jóvenes que ingresan al mercado laboral, así mismo dijo que no comparte aumentar la edad de jubilación.

Hasta el 30 de noviembre dio como plazo la secretaría de educación de Armenia a los propietarios de las instalaciones del colegio Rafael Pombo, para que tomen las medidas a las que haya lugar, que lleven a la mejoría en la infraestructura por el bien del personal que ofrece y el que recibe clases.

Organizaciones sindicales exigen al Gobierno Nacional que el aumento del salario mínimo sea por encima del 8%.

Los sindicalistas se encuentran preocupados porque consideran que el ofrecimiento de aumento del salario mínimo por parte de los empresarios ni siquiera se aproxima a sus pretensiones habla Hugo León presidente de la Confederación General del trabajo en el Quindío.

Por su parte el Sindicato Único de trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, no está de acuerdo con las políticas del presidente Iván Duque pues asegura que la Reforma Laboral y la reforma pensional van en contra vía de los derechos de los educadores, por esta razón anuncian su participación en el paro nacional convocado para el 21 de noviembre.

La escuela nacional del café del Sena regional Quindío recibió tres certificaciones internacionales, que potencian el aprendizaje en el lugar…

Estamos hablando de los certificados SCAA, es decir de la Specialty Coffee Association of America en los procesos de tostión, barismo y catación, así lo confirmó el director del Sena en el Quindío Carlos Fabio Álvarez, quien destacó que esto permite mejorar cada vez más los procesos de la escuela nacional del café, el segundo Campus training en la materia más importante del mundo después del que existe en Corea.