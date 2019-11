A puñaladas hieren a taxista en el sur de Cartagena

Por sus propios medios, un taxista identificado como Luis Vélez Casanova, logró llegar a la Clínica Blas de Lezo en Cartagena, tras ser atacado con arma cortopunzante.

De acuerdo a las primeras informaciones conocidas por Caracol Radio, el conductor recibió varias puñaladas, presuntamente, a manos de un pasajero que pretendía hurtarle sus pertenencias y el dinero producido por las carreras.

Luego del ataque, el hombre alcanzó a manejar muy malherido hasta la Clínica Blas de Lezo, donde se desplomó apenas llegó. Las lesiones más serias, fueron propinadas en uno de sus pulmones y en el colon, por lo que el personal médico tuvo que intervenirlo quirúrgicamente.

“Luis Vélez se encuentra estable, fue operado y salió bien. No hemos conocido más detalles porque no he podido hablar con él, se siente muy adolorido”, sostuvo Víctor Pérez, vicepresidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena.

El Sindicato invitó a los conductores a denunciar estos casos ante la Policía Nacional para que se hagan las capturas correspondientes. “Muchos no denuncian porque están pendientes a la tarifa establecida por parte de los propietarios de vehículos”, puntualizó Pérez.