3.500 uniformados garantizarán la seguridad en Fiestas de Independencia

La Policía Metropolitana de Cartagena, con ocasión de las Fiestas de Independencia y la agenda de actividades coordinadas por la Alcaldía y el Instituto de Patrimonio y Cultura – Ipcc, ha previsto dispositivos de seguridad, en toda la ciudad y sus corregimientos, para garantizar y mantener el orden público.

Para atender los eventos masivos y actividades previstas dentro de las Festividades de la Independencia, se espera contar con un importante número de policías, 3.500 uniformados, incluyendo al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes velarán por la seguridad de Cartageneros, visitantes y turistas nacionales y extranjeros.

Pese a la cantidad de eventos masivos programados, según la Policía, se tiene previsto que estas actividades no afecten los servicios del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes se mantendrán en sus funciones, garantizando la seguridad en los barrios de la Ciudad, y se reforzará con las Caravanas de la Seguridad.

No obstante, a la labor preventiva desplegada, la Policía solicita la colaboración de la comunidad, en las siguientes medidas:

• Se hará un control para evitar la instalación de retenes improvisados en las vías, como también lanzar bolsas y globos llenos de agua y sustancias colorantes a personas, vehículos o motocicletas.

• No se permitirá el uso de disfraces y capuchones, exceptuando a integrantes o bailarines de las comparsas inscritas ante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC.



• Para la compra de bebidas, cerciórese de hacerlo en sitios autorizados y/o reconocidos. No reciba bebidas o alimentos a personas extrañas. Evite dejar su carro o moto parqueado en lugares solitarios, donde pueda ser víctima de atraco o robo. Si va consumir licor, no conduzca vehículos para así evitar accidentes o multas.

• En lo posible, en eventos masivos absténgase de llevar joyas o grandes cantidades de dinero en efectivo.

• En aglomeraciones tenga precaución en el uso de celulares, manténgalo en un sitio seguro, y que no sea visible o expuesto.

• En aglomeraciones o sitios de afluencia masiva, hay que tener cuidado con el cosquilleo y los raponazos. Vaya a los eventos en grupo, evite los desplazamientos solitarios y busque calles iluminadas, con visibilidad y circulación de personas.

• Evite hacer bromas o interactuar con desconocidos, tampoco apoye manifestaciones de violencia o ataques contra integrantes de la Policía Nacional. Esto acarrea sanciones penales y comparendos, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016.

• Para la temporada de Fiestas de Noviembre, cerciórese muy bien ante personas que ofrecen arreglos de servicios públicos, regulación de medidores, algunos son suplantadores que buscan acceder a las viviendas y robar. No se confíe, corrobore con las empresas y la Policía Nacional, a la línea 123.

• Al utilizar Cajeros Electrónicos, cuando esté digitando su clave no permita que terceros la observen. Mucho menos acepte la colaboración de extraños al momento de realizar transacciones. Si paga con tarjeta, no la pierda nunca de vista ni permita que sea pasada por elementos diferentes a un datáfono. Si necesita un cajero, busque uno con exteriores iluminados y en zonas comerciales.