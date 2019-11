En Manizales interponen derecho de petición en contra de Salud Vida

Con una manifestación los afiliados a la EPS Salud Vida reclamaron por una atención oportuna y digna de parte de la entidad porque aseguran que esta les estás cancelando citas médicas, procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos sin una justa causa.

Aseguran que se siente a la deriva y que están cansados de no tener servicios y estar en la incertidumbre de no saber si Salud Vida se acaba o no.

Lea también: Liberan fauna silvestre en Caldas

“Mientras tanto esta EPS no responde por los servicios de los pacientes con cáncer y con otras enfermedades crónicas como diabetes”, afirmó Christina Pérez Holguín, líder de la Asociación en Defensa del Usuario de Salud.

Los afiliados radicaron un derecho de petición a Salud Vida y la Superintendencia de Salud para exigir que se responda por los servicios.

Vea todas nuestras emisiones por Facebook Live en Magda Jimena Ríos Caracol Caldas ,síganos en Twitter @CaracolCaldas, Instagram Magda Jimena Ríos Caracol Caldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.