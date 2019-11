IDS reclama a la eps Saludvida continuar atendiendo a los usuarios

Luego de una acción de tutela suspendiera la liquidación de la eps Saludvida ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, aún sigue siendo incierto el futuro de algunos pacientes en el departamento de Norte de Santander.

Juan Bitar, director del IDS le dijo a Caracol Radio que“no hay traslados todavía, hay una tutela que tumbó la liquidación entonces Saludvida continúa viva. No hay traslados de los usuarios, se seguirá atendiendo. Estamos haciendo esa atención permanente para que la red siga atendiendo esa población. Hemos tenido muchas dificultades en el proceso de red”.

Además dijo que “el liquidador a través de twitter en el que manifiesta la intención de que siga contratando, pero eso no tiene que ser por twittear eso tiene que manejarlo a través de un documento físico. Y hay que decirle al liquidador que la tutela lo deja sin piso el está por fuera de la liquidación”.



Por último manifestó que “la recomendación a los pacientes de Saludvida es que ellos deben seguir acudiendo a sus Ips donde los han venido atendiendo, el instituto departamental de salud está recogiendo cualquier queja de no atención y estamos haciendo seguimiento permanente de cada una de ellas. De hecho tenemos diez pacientes que están en la clínica médico quirúrgica y se les está haciendo seguimiento en este momento porque no se les ha hecho el debido proceso y estamos precisamente atendiendo esta población”.



El funcionario destacó que los usuarios que sientan quejas o que tengan reparos por el servicio pueden dirigirse hasta las oficinas del IDS ubicadas sobre la avenida cero entre las calles 9-10 en horario de oficina para exponer sus inconformidades.