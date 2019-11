Amenazaron estaciones de gasolina durante escasez de gasolina

Al iniciar el mes de noviembre llegó nuevamente a Norte de Santander el combustible subsidiado con precio preferencial para la región de frontera, buscando combatir el contrabando de gasolina que históricamente ha sido traído desde Venezuela.

Sin embargo, los problemas de abastecimiento que tiene el vecino país no han permitido que llegue de manera masiva el combustible y por eso los conductores han tenido que acudir nuevamente a las estaciones de servicio legales en todo el departamento.

Mario Arévalo director de la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros en Norte de Santander Comulpinort, le dijo a Caracol Radio que al acabarse el cupo de combustible subsidiado, han tenido que recurrir a la venta con el precio nacional y esto también ha generado molestias y amenazas a los establecimientos.

”La semana pasada tuvimos varios inconvenientes de amenazas en estaciones de servicio, las filas persisten porque la gente no tenía combustible y quiere abastecerse, tienen temor de quedarse sin combustible, la situación de orden público se nos presentó en Ocaña y en algunas estaciones de Cúcuta porque hay enfrentamientos entre las personas que están haciendo la fila y tienen los ánimos caldeados, han amenazado a las estaciones y los bomberos las estaciones, lo único que hacen es vender y no pueden vender lo que no tienen” expresó el líder sindical.

Arévalo afirmó que actualmente el cupo asciende a 10 millones de galones de gasolina y que se ha hecho un cálculo, para buscar aumentar a 12 millones de galones y poder suplir la demanda de combustible en esta región, sin embargo varios llamados se han hecho al gobierno nacional y aún no se ha recibido una respuesta oportuna a estas peticiones.