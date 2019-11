Las Fiestas de Cartagena al son de las notas de la Camerata Heroica

Un hermoso y sentido recorrido musical en formato clásico fue lo que se vivió en el Teatro Adolfo Mejía. La Camerata Heroica fue la encargada de maravillar con creces a los espectadores conectados con las notas musicales de Noviembre.

Este ensamble integrado por 22 músicos de la ciudad de Cartagena, rememoró canciones como “Suena Buscapié”, “Corre Morenita”, “Pie Peluo”, “Mi tierra”, “La Maestranza” y “Dame un besito Manuela”.

El magistral concierto corresponde a la obra Cartagena Resuena-El preludio novembrino como forma musical del compositor Luis Jerez Zurita, dicha obra compromete la técnica contemporánea musical aplicada a la música tradicional de la región, esta obra propone el tradicional Preludio Novembrino como una forma musical integrada por tres partes, que permita evidenciar no solo la fortaleza musical de las Fiestas de la Independencia, sino que también exprese a través del teatro un drama que traslade al público a los distintos escenarios de vivencias tradicionales que giran en torna a la cultura cartagenera, como por ejemplo la danza o el tintililillo.

“Nunca pensé tener la oportunidad de apreciar un concierto tan festivo y clásico a la vez. Es un evento sin precedentes que hoy se posesiona como una de las grandes y bellas actividades de nuestras Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre. Gracias a todos los músicos y artistas que hicieron esto posible, gracias por creer en nuestras festividades”, aseguró el director de IPCC, Iván Sanes.

La Camerata Heroica se proyecta para el 2020 como la orquesta del distrito de Cartagena.