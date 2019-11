Estudiante de la UIS podría perder su visión luego de agresión en marchas

Andrés Camilo Beltrán, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS, está a punto de perder su visión debido a que los gases lacrimógenos que se emitieron en una de las marchas de los estudiantes en Bucaramanga afecto su retina del ojo derecho.

Indicó que debido a este incidente, se generó un glaucoma, y por eso necesita una cirugía lo antes posible.

"He recibido ayuda, se han logrado comunicar conmigo, me están tratando de ayudar con el dinero. La lesión que tengo es en la mácula, en la retina, tengo hemorragias, cataratas, se produjo por el golpe, son internas. Se derivó un glaucoma por el golpe, el doctor me dijo que estoy perdiendo la vista al pasar de los días, el ojo izquierdo también va perdiendo las vista, porque me esfuerzo mucho solo por un ojo, tengo el riesgo de perder la visión"

Debido a lo sucedido Andrés Camilo Beltrán, estudiante de la UIS, se retiró del primer semestre de química .

Puntualizó que el hecho se dio en la marcha del 10 de octubre cuando recibió el impacto de gases lacrimógenos.