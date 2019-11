Santa Marta elige primera transgénero en un cargo público de Colombia

Un gran salto hacia la inclusión acaba de dar la ciudad de Santa Marta con la escogencia de la primera mujer transgénero de Colombia para un cargo de elección popular.

Se trata de Taliana Gómez Oliveros, quien obtuvo más de 800 votos en las elecciones regionales del 27 de octubre, en las que postuló su nombre para edil de la Localidad 2 con aval del partido Alianza Verde.

“Estoy muy agradecida con la ciudad, que notablemente está creciendo en el pensamiento de inclusión. Con esta elección como edil me he propuesto sensibilizar al pueblo samario para que las mujeres transgénero no sigan siendo encapsuladas en dos tipos de oficio: la prostitución y las peluquerías, realmente somos muchas las que nos estamos preparando académicamente para dar la lucha no solamente por la población diversa, sino por todos los habitantes de la ciudad”, explica Taliana Gómez Oliveros.

La edil electa de Santa Marta es estudiante de antropología en la Universidad del Magdalena, reside en el reconocido barrio Pescaíto y asegura que también es parte de la población víctima del conflicto y los afrodescendientes de la ciudad.

La victoria de esta representante de la comunidad LGTBI está generando admiración en el norte de Colombia porque ella se postuló al cargo público con el nombre que aparece en su identificación oficial, que es Aquileo Junior, pero adelantó su campaña como Taliana Gómez Oliveros y pese a las posibilidades de confusión en electorado, logró el respaldo necesario para resultar elegida.

De acuerdo con la organización Caribe Afirmativo, en las elecciones regionales del año 2019 fueron elegidas 19 personas LGTBI, de las más de 80 que se presentaron en diferentes cargos.