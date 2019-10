Este jueves es el lanzamiento de libro sobre pederastia en Antioquia

El libro del periodista Juan Pablo Barrientos, “Dejad que los niños vengan a mí”, sí será lanzado esta noche en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el centro de la ciudad de Medellín, luego de que un juez de San Rafael, levantara las medidas cautelares contra el texto, que ya se venden en librerías.

El comunicador explicó que se mantiene la orden de una juez del circuito de La Ceja, que debe entregar una fuente de su trabajo investigativo; procedimiento al que no accedió el periodista, por lo que le advirtió la juez que podría enfrentar procesos judiciales.

“Ayer llegó la noticia, el juez dice que con base en eso levanta todas las medidas, ahora falta que falle la tutela y eso está bien, lo que no está bien es que se haga con una censura plena. Hay otra juez de La Ceja que me dice que entregue una fuente y usted sabe que uno no puede”, señaló Juan Pablo Barrientos.

Agregó el periodista que la tutela también afectó a la Universidad de Antioquia, pero que la institución definió que si iba hacer el lanzamiento en su espacio.

Finalizó el periodista investigador que los tres tutelantes, son parte de los mencionados en estas investigaciones sobre abuso sexual a menores de edad, incluyendo a un menor en San Rafael, que fue accedido por cuatro sacerdotes y dos colaboradores de la Iglesia Católica en la localidad.