Recomendaciones para noche de disfraces en Medellín

Las autoridades reiteraron varias de las recomendaciones a los acudientes de los menores de edad, durante la celebración de disfraces, este jueves 31 de octubre. Entre ellas es evitar enmascarar a los menores para identificarlos permanentemente.

Algunos Centros Comerciales y otros establecimientos prohibieron que los adultos utilicen elementos en el rostro, por seguridad de los menores de edad.

La gobernación de Antioquia solicitó a padres y adultos, como a las personas que tiene a sus cuidados niños y niñas, ocuparse de su seguridad, observar situaciones que puedan generar accidentes y procurar que los menores hagan un consumo sano y moderado de los dulces que reciben.

Ante esto la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social explicó que se debe revisar la presentación de los dulces, verificar que no hayan sido manipulados, que sus envolturas estén en buen estado, que los envases no tengan los sellos rasgados, que no hayan sido abiertos y que las fechas de vencimiento de las golosinas estén vigentes.

Dosificar el consumo de los dulces para que los menores no vayan a enfermarse por la alta ingesta de azúcares. Concertar con ellos un consumo moderado en el día y evitar que los consuman en la noche.

En cuanto al desplazamiento de los menores para pedir los dulces, la Secretaría Seccional recomienda no dejarlos salir solos, enseñarles a cruzar la calle y vigilar el comportamiento de las personas que les rodean.