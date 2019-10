La OIA participó de la velatón en homenaje a los indígenas asesinados

La Organización Indígena de Antioquia participó de la velatón nacional que se hizo en homenaje a los indígenas asesinados en el Resguardo Tacueyó, del municipio de Toribío, departamento del Cauca. En el Parque de los Deseos la comunidad en general llegó con velas y exigieron la paz para esos pueblos. También en el parque principal del municipio de Necoclí, se reunieron comunidades del resguardo El Volao, del pueblo Senú.

En un acto simbólico clamaron por la justicia y respeto por los derechos humanos. Todos a una sola voz gritaron ¡Queremos morir de Viejos, por eso, cuenten con nosotros para La Paz, nunca para la Guerra!

La OIA también en apoyo a sus pares del Cauca, rechazó la masacre ocurrida en esa zona del país, además, mediante un comunicado de prensa expresaron “en Colombia no existen garantías para hacer un ejercicio político organizativo y de control autónomo territorial de los resguardos, por lo que no se trata de buscar estrategias armadas que garanticen la seguridad, sino la necesidad y la exigencia de que hayan verdaderas garantías no sólo para los líderes, lideresas y guardias indígenas, sino también para las comunidades que representan y custodian. La masacre de Tacueyó no es un hecho aislado, sino una expresión violenta que no cesa, una expresión de intimidación y violencia que busca reprimir el ejercicio de Gobierno Autónomo de los pueblos indígenas.

Finalmente exigieron y reiteraron la necesidad urgente de garantizar la protección de la vida y la cultura en los territorios indígenas