Esperan la devolución de los $20.000 millones entregados al FFIE

Desde la Alcaldía de Manizales señalan que no quieren tener que esperar dos años o más, para hacer las inversiones que necesitan las instituciones educativas de la ciudad y que están a la expectativa del fallo del proceso jurídico legal presentado con el propósito de que les sean devueltos los $20.000 millones entregados al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, con esto iniciaría los procesos administrativo para la realización de obras en las instituciones que por los incumplimientos de la constructora Mota Engil, aún no están adecuados para los estudiantes de la ciudad.

“Este gobierno es el que más inversión ha realizado en la historia de la ciudad en infraestructura educativa, más de $70.000 millones, quedan $20.000 millones que siguen anclados al tema del FFIE y Ministerio de Educación, que ya la ciudadanía conoce las grandes dificultades legales que han habido allí, casi que la exigencia que les hemos hecho desde la Alcaldía, a que preferiblemente nos devuelvan la plata porque pues habríamos ya construido obviamente varios colegios y habríamos logrado mayor desarrollo”. Señaló Jesús Antonio Bermúdez Salazar, secretario de Educación de Manizales.

El FFIE ha realizado el proceso de finalización de contrato con la constructora Mota Engil en varias ciudades e incluso algunos de los proyectos que se tenían retrasado en Caldas dando paso al proceso con el que se aprobará otra constructora para iniciar o terminar las obras, sin embargo, en Manizales no se han tenido mayores avances con este proceso.

“No estamos dispuestos a esperar otros dos años, ya tuvimos el ejercicio de pasar casi tres años con obras que nunca se iniciaron; queremos que nos devuelvan la plata para nosotros hacerlas, no queremos dentro de dos años que nos repitan nuevamente que las obras no se han iniciado, porque casi que prevemos que va a suceder exactamente lo mismo”. Dijo el funcionario.

Afirma que estos retrasos han sido finalmente un maltrato para con los niños y jóvenes de la ciudad y señala que de ser devuelto el dinero iniciarían inmediatamente a realizar el proceso para que se puedan adjudicar este mismo año las obras.

