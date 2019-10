Fue ordenado arresto de gerente de Salud Vida en la región

Mediante un documento en donde se expresa un incidente de desacato a una tutela, la Juez tercera de pequeñas causas y competencias múltiples Alejandra María Arevalo Guerrero ordeno el arresto de la actual gerente regional de la EPS Salud Vida.

María Isabel Acosta Ariza deberá pagar cinco días de arresto y multa por el equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha, equivalentes a 3.906.210 de pesos.

La tutela que fue fallada el 28 de mayo de 2019 ordenó que la EPS autorizara y programara un procedimiento quirúrgico en el tobillo de Nohema Prado Flórez para mejorar su movilidad, pero según pudo constatar el juzgado este nunca se realizó a pesar de la EPS alegar que se atendió a la paciente.

Víctor Manuel Ramírez presidente de la asociación de usuarios del régimen subsidiado, le dijo a Caracol Radio que respetan las decisiones judiciales pero que puede generar mayor traumatismo para los pacientes.

“La orden del arresto de la gerente nos perjudica mucho, todo lo que sea cuestión judicial afecta la atención al usuario, afecta a todos y el pagano ahí es el usuario, y más en esta época en donde se viene una liquidación en donde la Supersalud no consulto al usuario, en estos momentos estamos sufriendo porque yo por lo menos fui a ver un tratamiento que deben hacerme y ya me pasaron a otro lado, fui a donde me reubicaron y me dijeron que me habían llamado y entonces no me dieron solución” dijo el defensor.

El juzgado en el escrito pide a la Policía Nacional en Cúcuta, la colaboración del caso para hacer efectiva la sanción de arresto impuesta en esas instalaciones.